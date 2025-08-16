16 Ağustos 2025, Cumartesi
Trump, Alaska'da Putin'i karşıladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Üssü'ne geldi. İki lider uçaklarından eş zamanlı indikten sonra Trump, Putin'i kırmızı halı üzerinde alkışlayarak karşıladı. Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.