16 Ağustos 2025, Cumartesi

Trump, Alaska'da Putin'i karşıladı
Trump, Alaska’da Putin’i karşıladı

Trump, Alaska'da Putin'i karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 01:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Üssü'ne geldi. İki lider uçaklarından eş zamanlı indikten sonra Trump, Putin'i kırmızı halı üzerinde alkışlayarak karşıladı. Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.
