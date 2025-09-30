30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump: “ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak”
Trump: ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak

Trump: “ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 21:14
ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’daki Quantico Deniz Piyade Üssü’nde üst düzey ordu yetkilileriyle bir araya geldi. Trump, ABD ordusunun amacının “kimsenin duygularını korumak değil, cumhuriyeti korumak” olduğunu vurguladı. Göreve geldiğinde sona erdirdiği savaşlara değinen Trump, güç kullanımının diplomaside tek etkili yol olduğunu belirtti. Genel ve amirallere tam destek mesajı veren Trump, orduda liyakat ilkesinin esas alınacağını ifade etti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirme konusunda hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordudaki kültürel çürüme ve çeşitlilik politikalarının yanlış yöne sürüklediğini belirtti. Hegseth, subayların bozuk bir kültürün parçası olduğunu ve gerekli reformların yapılacağını ifade etti. Pentagon’da şişman generallerin ve amirallerin görülmesini eleştiren Hegseth, “Bu kabul edilemez bir görüntü” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump: ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Trump: ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak
Trump: “ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak”
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!
Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!
Trump, Netanyahu’ya planını kabul ettirdi!
Trump, Netanyahu'ya planını kabul ettirdi!
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazzeliler, Trump’ın planına tepkili!
Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili!
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Kolombiya’dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
ABD’de göçmen avı!
ABD'de göçmen avı!
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Daha Fazla Video Göster