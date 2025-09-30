Trump: “ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak”

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’daki Quantico Deniz Piyade Üssü’nde üst düzey ordu yetkilileriyle bir araya geldi. Trump, ABD ordusunun amacının “kimsenin duygularını korumak değil, cumhuriyeti korumak” olduğunu vurguladı. Göreve geldiğinde sona erdirdiği savaşlara değinen Trump, güç kullanımının diplomaside tek etkili yol olduğunu belirtti. Genel ve amirallere tam destek mesajı veren Trump, orduda liyakat ilkesinin esas alınacağını ifade etti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirme konusunda hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordudaki kültürel çürüme ve çeşitlilik politikalarının yanlış yöne sürüklediğini belirtti. Hegseth, subayların bozuk bir kültürün parçası olduğunu ve gerekli reformların yapılacağını ifade etti. Pentagon’da şişman generallerin ve amirallerin görülmesini eleştiren Hegseth, “Bu kabul edilemez bir görüntü” dedi.

