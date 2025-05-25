Trump: “ABD ordusunu ben güçlendirdim”

ABD Başkanı Donald Trump, West Point Askeri Akademisi’nin mezuniyet töreninde konuştu. “Dünyanın gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız” diyen Trump, ABD ordusunu kendi liderliğinde yeniden inşa ettiğini vurguladı: “Bu orduyu ben güçlendirdim, bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık.”

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN