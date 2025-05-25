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Trump: ABD ordusunu ben güçlendirdim

Trump: “ABD ordusunu ben güçlendirdim”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.05.2025 01:06
ABD Başkanı Donald Trump, West Point Askeri Akademisi’nin mezuniyet töreninde konuştu. “Dünyanın gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız” diyen Trump, ABD ordusunu kendi liderliğinde yeniden inşa ettiğini vurguladı: “Bu orduyu ben güçlendirdim, bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık.”
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Trump: ABD ordusunu ben güçlendirdim
Trump: ABD ordusunu ben güçlendirdim
Trump: “ABD ordusunu ben güçlendirdim”
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