Trump: "ABD ordusu, Venezuela kaynaklı uyuşturucu teknesini vurdu"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela’dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu açıkladı. Operasyonda 3 kartel üyesi hayatını kaybetti, ABD askerlerinden ise zarar görmedi. Trump, saldırının emrini kendisinin verdiğini belirterek, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. ABD’nin ulusal güvenliği ve vatandaşlarının hayatını tehdit eden kartellere karşı operasyonların süreceğini vurguladı. Bu, ABD ordusunun Karayipler’de gerçekleştirdiği ikinci benzer saldırı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN