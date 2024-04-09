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Trump 15 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkıyor! Erteleme talebi reddedildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 09.04.2024 16:51
Amerika Birleşik Devletleri'nde ön seçimleri kazanarak adaylığı garantileyen eski Başkan Donald Trump, yeniden yargı önüne çıkmaya hazırlanıyor. 2016 seçimlerinde bir oyuncuya 'sus payı' ödemekle suçlanan Trump'ın, davayı erteleme talebi reddedildi. Şimdi ise gözler 15 Nisan'daki duruşmada.
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