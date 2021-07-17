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Tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi

İHA
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Giriş: 17.07.2021 22:51
İskoçya'da bir tren istasyonunda yangın çıkması sonucu istasyon ve çevredeki işletmelerde hasar meydana gelirken, tren seferleri yarına kadar iptal edildi.

İskoçya'nın güneybatısında bulunan Troon kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine 5 itfaiye ekibi ve 1 helikopter gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, istasyon binasında ve yakınlardaki işletmelerde hasar meydana geldiği kaydedildi. İtfaiyeciler, istasyon bilet gişesinde ve çatı katında yoğunlaşan yangının kontrol altına alındığını ancak acil servislerin olay yerinde olduğunu söyledi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yaralanan olmadığı aktarıldı.

Troon istasyonu yetkilileri, yangın nedeniyle seferlerin iptal edildiğini ve yarına kadar hizmet verilmeyeceğini söyledi. Yangın nedeniyle ulaşımın aksadığı ve bölgeye bazı güzergahlar için yedek otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi.

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