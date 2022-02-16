16 Şubat 2022, Çarşamba
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Tren motosikleti ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu
Hindistan'da yürekleri ağza getiren bir görüntü kayda geçti. Motosikletiyle raylarının üzerinden geçmeye çalışan bir kişi, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bakın o anlar nasıl görüntülendi...