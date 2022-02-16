Tren motosikleti ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu

Hindistan'da yürekleri ağza getiren bir görüntü kayda geçti. Motosikletiyle raylarının üzerinden geçmeye çalışan bir kişi, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bakın o anlar nasıl görüntülendi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN