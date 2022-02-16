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Tren motosikleti ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu

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Giriş: 16.02.2022 12:06
Hindistan'da yürekleri ağza getiren bir görüntü kayda geçti. Motosikletiyle raylarının üzerinden geçmeye çalışan bir kişi, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bakın o anlar nasıl görüntülendi...
Ezip geçti! Dikkatsizliği... EZİP GEÇTİ! DİKKATSİZLİĞİ...
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Ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına...
Ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına...
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