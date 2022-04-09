Tren garına saldırı: 52 ölü | Batılı kaynaklar: Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 45'inci gününe girdi. Dünya ise dün yaşanan kanlı tren istasyonu saldırısının şokunu henüz üzerinden atamadı. 52 kişinin öldüğü saldırı için Rusya sorumluluğu kabul etmezken, batılı kaynaklar emri veren Rus. generalin kimliği açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.