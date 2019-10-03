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03.10.2019

Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada |Video

Rusya'da seyir halindeki bir tramvay, frenleri tutmayınca önünde duran diğer tramvaya çarptı. Kazada yolcular büyük panik yaşarken, ciddi bir yaralanma olmadı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeydoğusunda Okrug bölgesindeki Rostokino kentinde bir tramvay duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket etti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Hızlanan tramvay bir sonraki durağa yaklaşmak üzereyken tramvayın kadın vatmanı frenleri kullanmaya çalıştı ancak frenler tutmadı. O sırada karşı yönden gelen tramvayın vatmanı, karşıdan bir tramvayın hızla üzerine gediğini fark edip tramvayı durdurdu. Freni tutmayan tramvay kısa bir süre sonra karşısındaki tramvaya kafadan çarptı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Freni tutmayan tramvayın kadın vatmanının aracı durdurmak için sarf ettiği çaba ve kaza sırasında kendisini korumaya çalışması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan kazanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı fakat kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Vatmanların ise sadece vücutlarında kırılan camlardan dolayı küçük yaralanmalar olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı küresel düzene itiraz ediyor

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