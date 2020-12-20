Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı. Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü. Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı. Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü.

Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

