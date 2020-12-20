20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2020 08:27
Güncelleme:20.12.2020 08:42
Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı. Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü. Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı. Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü.

Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündüz geceye döndü
Gündüz geceye döndü
Oynadıkları TNT patladı: 3 ölü
Oynadıkları TNT patladı: 3 ölü
Afrika'nın kabadayısı: Fransa!
Afrika'nın kabadayısı: Fransa!
Koronavirüs aşısı yaptırdı ve...
Koronavirüs aşısı yaptırdı ve...
Adamı böyle yuttu
Adamı böyle yuttu
ABD'den Google'a tekelcilik suçlaması!
ABD'den Google'a tekelcilik suçlaması!
O ülkede tam kapanma başladı!
O ülkede tam kapanma başladı!
Putin'den Erdoğan'a övgü!
Putin'den Erdoğan'a övgü!
Kar fırtınası hızlandırılmış kamerada
Kar fırtınası hızlandırılmış kamerada
2020 yılının en iyi golü
2020 yılının en iyi golü
Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Daha Fazla Video Göster