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Tonga'da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

İHA
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Giriş: 18.01.2022 11:18
Dünya gözünü okyanus ülkesi olan Tonga'ya çevirdi. Adada meydana gelen volkan patlaması ve beraberinde yaşanan tsunami sonrası bölgede yaşayan 100 bin kişi ile iletişim kopru. Avustralya ve Yeni Zelenda, adada neler yaşandığını öğrenmek için keşif uçaklarını bölgeye gönderdi. İşte dehşet veren görüntüler...
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