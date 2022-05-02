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Tokyo Camisi'nde bayram coşkusu!

AA
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Giriş: 02.05.2022 11:40
Japonya'nın başkentinde yer alan Tokyo ve etraf eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı sebebiyle Tokyo Camisi'nde toplandı. Camide saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı oldu.
Tokyo Camisi’nde bayram coşkusu!
Tokyo Camisi'nde bayram coşkusu!
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