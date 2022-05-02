02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Tokyo Camisi'nde bayram coşkusu!
Japonya'nın başkentinde yer alan Tokyo ve etraf eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı sebebiyle Tokyo Camisi'nde toplandı. Camide saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı oldu.