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TikTok'a bir yasak da Avustralya'dan

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Giriş: 05.04.2023 08:44
Bir milyardan fazla kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan TikTok, çok sayıda ülke tarafından endişeyle takip ediliyor. Çin menşeli uygulamaya son yasak ise Avustralya'dan geldi. Avustralya resmi devlet cihazlarında TikTok uygulamasının kullanılmasını yasakladı.
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