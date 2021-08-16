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THY Afganistan'daki Türkleri tahliye ediyor! A Haber Afganistan'daki sıcak gelişmeleri anbean takip ediyor

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Giriş: 16.08.2021 13:47
Türk vatandaşların tahliyesi için Afganistan'a giden THY uçağı havalandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağının akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacağını bildirdi.
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