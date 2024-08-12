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The Economist’ten Siyonist sansür! Filistin bayrağını sildi iddiası

The Economist’ten Siyonist sansür! Filistin bayrağını sildi iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 09:17
İngiltere merkezli The Economist dergisi, Bangladeşteki olayları manşete taşırken Filistin bayrağını silerek sansürlediği iddia edildi. İşte bu durum sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
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