31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları The Economist'te söylem değişimi: Seçimler Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

The Economist'te söylem değişimi: Seçimler Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 13:35
Seçimler öncesi "Erdoğan gitmeli" manşeti atan İngiliz The Economist dergisi, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası söylemini değiştirdi. Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan manşetleri nasıl değiştirdi?
Erdoğan manşetleri nasıl değiştirdi?
Florida’da silahlı saldırı: 9 yaralı
Florida’da silahlı saldırı: 9 yaralı
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Araçlar...
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Araçlar...
Başkan Erdoğan’ın zaferi dünyada manşet
Başkan Erdoğan’ın zaferi dünyada manşet
Avrupa’da mülteci çocukların dramı
Avrupa’da mülteci çocukların dramı
194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı!
194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı!
Binanın çökme anı kamerada
Binanın çökme anı kamerada
Almanya’da 35 camiye saldırı!
Almanya'da 35 camiye saldırı!
Alman ekonomisi resesyona girdi
Alman ekonomisi resesyona girdi
Kan donduran istismar raporu! 451 rahip...
Kan donduran istismar raporu! 451 rahip...
Rus gemisine saldırı girişimi
Rus gemisine saldırı girişimi
O ülkede kuş gribi alarmı
O ülkede kuş gribi alarmı
Daha Fazla Video Göster