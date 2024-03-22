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The Economist dergisinden dikkat çeken İsrail analizi: Kimse katliamlarına ortak olmak istemiyor

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Giriş: 22.03.2024 16:25
Gazze'de aylardır Müslüman soykırımı yapan İsrail, destekçilerini kaybederek yalnızlaşıyor. Kanada geçtiğimiz günlerde İsrail'e gelecekte silah satışını durduracaklarını açıklamıştı. Katliamın her türlüsünü yaparak dünyanın nefretini kazanan siyonist devletin itibarı da yerle bir oldu. İngiliz The Economist dergisi son kapağında İsrail'in acımasızlığına ortak olmamak, soykırımcı olarak anılmak istemeyen devletlerin desteklerini bir bir çekeceklerini iddia etti. Analizin kapak fotoğrafında ise Netanyahu liderliğindeki ülkenin geleceği hakkında ibret verici bir tasarım kullanılması, oldukça dikkat çekti.
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