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Tesla'dan orman katliamı iddiası

Tesla'dan orman katliamı iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 14:49
Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Tesla fabrika sahasında genişlemeye gidebilmek için yaklaşık 500 bin ağaç kesildi. Bölgeye ait uydu görüntüleri fabrikanın inşası sırasında 329 hektar ormanın yok edildiğini ortaya koydu.
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Tesla’dan orman katliamı iddiası
Tesla'dan orman katliamı iddiası
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