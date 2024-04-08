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Teşhis edilemeyen hastalık çocuklarda görülüyor! Nijerya’da teşhisi konulmayan hastalık

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.04.2024 16:49
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuklar arasında, teşhisi konulamayan bir hastalık yayılmaya başladı. Hastalık üç çocuğun ölümüne neden oldu. 127 çocuk da hastaneye kaldırıldı.
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