Teşhis edilemeyen hastalık çocuklarda görülüyor! Nijerya’da teşhisi konulmayan hastalık

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuklar arasında, teşhisi konulamayan bir hastalık yayılmaya başladı. Hastalık üç çocuğun ölümüne neden oldu. 127 çocuk da hastaneye kaldırıldı.

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