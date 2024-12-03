Terörle mücadelede "ara, bul, yok et" konsepti!

Terörle mücadele stratejisinde önemli değişimler yapan Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla terör unsurlarını kaynağında etkisiz hale getiriyor. Bu bağlamda Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen pençe harekatları serisi de olumlu sonuç verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "ZAP'ta kilit kapandı" açıklaması yaptı. Peki ZAP'ta kilidin kapanması ne anlama geliyor? Detaylar A Haber ekranlarında ki analiz haberimizde...

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