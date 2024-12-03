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Terörle mücadelede ara, bul, yok et konsepti!

Terörle mücadelede "ara, bul, yok et" konsepti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.12.2024 18:40
Terörle mücadele stratejisinde önemli değişimler yapan Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla terör unsurlarını kaynağında etkisiz hale getiriyor. Bu bağlamda Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen pençe harekatları serisi de olumlu sonuç verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "ZAP'ta kilit kapandı" açıklaması yaptı. Peki ZAP'ta kilidin kapanması ne anlama geliyor? Detaylar A Haber ekranlarında ki analiz haberimizde...
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Terörle mücadelede ara, bul, yok et konsepti!
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