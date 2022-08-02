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Teröristbaşı FETO'nun manevi oğlu Enes Kanter ağlama duvarında Yahudilerle dua etti

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Giriş: 02.08.2022 16:57
15 Temmuz 2016'da darbe girişimine kalkışan teröristbaşı FETO'nun manevi oğlu Enes Kanter, İsrail seviciliğine devam etti. Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal açıklamalar yaparak ABD'de gündem olan Kanter, ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua etti.
Enes Kanter ağlama duvarında
Enes Kanter ağlama duvarında
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