09 Ekim 2024, Çarşamba
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Terör devleti İsrail’in Şam’a saldırısında ağır bilanço!
İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’daki bir binaya düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Suriye basını, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı ise 11’e yükseldiğini aktardı.