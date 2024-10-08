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Terör devleti İsrail’den Şam’a saldırı!

Terör devleti İsrail’den Şam’a saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 21:44
İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.
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