02 Kasım 2024, Cumartesi
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Terör devleti İsrail’den Lübnan’a saldırı!
İsrail Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinin kuzeyinde yer alan Amhaz kasabasını hedef aldı. Kasabadaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, yaralılar sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.