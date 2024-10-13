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Terör devleti İsrail'den Gazze ve Lübnan yüzlerce saldırı!

Terör devleti İsrail'den Gazze ve Lübnan yüzlerce saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 00:23
Güncelleme:13.10.2024 00:26
İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'da 280 hedefi vurduğunu açıkladı. A Haber muhabiri sıcak bölge olan Beyrut'ta son gelişmeleri aktardı. İsrail'in Beyrut'ı ikinci bir Gazze'ye çevirmeyi hedeflediğini belirten Kurşun, "Vurulan bölgelerde sadece Hizbullah üyeleri değil, Şiiler, Sünniler, Hristiyanlar hatta Türk vatandaşlarda bulunuyor ve yaşıyor. Geldiğimiz süreçte İsrail bunları göz ardı ediyor." ifadelerini kullandı.
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