13 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Terör devleti İsrail'den Gazze ve Lübnan yüzlerce saldırı!
İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'da 280 hedefi vurduğunu açıkladı. A Haber muhabiri sıcak bölge olan Beyrut'ta son gelişmeleri aktardı. İsrail'in Beyrut'ı ikinci bir Gazze'ye çevirmeyi hedeflediğini belirten Kurşun, "Vurulan bölgelerde sadece Hizbullah üyeleri değil, Şiiler, Sünniler, Hristiyanlar hatta Türk vatandaşlarda bulunuyor ve yaşıyor. Geldiğimiz süreçte İsrail bunları göz ardı ediyor." ifadelerini kullandı.