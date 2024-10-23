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Terör devleti İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı! Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisini vurdu

Terör devleti İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı! Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisini vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 23:54
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a en az 9 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi de hedef alındı. Al-Mayadeen, saldırıyı doğrulayarak saldırı öncesi ofisin boşaltıldığını belirtti. Saldırılardaki yaralı ve can kaybı sayısı henüz bilinmiyor.
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