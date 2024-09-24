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Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!

Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 18:24
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti. Lübnanlı güvenlik kaynakları saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.
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Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!
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