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Terör devleti İsrail durmuyor! Katiller şimdi de Lübnan'ı vurdu

Terör devleti İsrail durmuyor! Katiller şimdi de Lübnan'ı vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 22:26
Ortadoğu'da gerilim artmaya devam. Bölge barut fıçısına döndü. İşgalci İsrail'in hedefi Yemen'in ardından Lübnan oldu. Lübnan'ın güneyindeki bir köye saldırıda bulundular. İşte o görüntüler....
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