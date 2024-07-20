Terör devleti İsrail durmuyor! Katiller şimdi de Lübnan'ı vurdu

Ortadoğu'da gerilim artmaya devam. Bölge barut fıçısına döndü. İşgalci İsrail'in hedefi Yemen'in ardından Lübnan oldu. Lübnan'ın güneyindeki bir köye saldırıda bulundular. İşte o görüntüler....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN