Terör destekçisi vekilden İsveç’e yeni şantaj: Türkiye’ye desteği kesin oyum sizin

İsveç'te hükümetin yeni bütçe tasarısı oylaması, 174 evet ve 174 hayır oyuyla sonuçsuz kalıyor. Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız vekil Amine Kakabahev de belirleyici olacak oyu ile hükümete şantaj yapmayı sürdürüyor. Son bütçe oylamasında da olumsuz yönde oy kullanan PKK destekçisi vekil, Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda tutumundan vazgeçmemekte kararlı.

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