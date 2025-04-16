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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 20:05
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu. Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.
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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
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