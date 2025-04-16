16 Nisan 2025, Çarşamba
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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu. Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.