Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu. Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.

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