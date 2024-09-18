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Telsizlerin patlama anı A Haber'de! Telsizler, telefonlar, güneş sistemleri...

Telsizlerin patlama anı A Haber'de! Telsizler, telefonlar, güneş sistemleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 18:44
Terör devleti İsrail, Lübnan’da ikinci siber saldırıyı gerçekleştirdi.Terör devleti İsrail, Lübnan’da ikinci siber saldırıyı gerçekleştirdi. İddiaya göre evlerdeki güneş sistemleri dahil patladı. Patlama anı A Haber'de ekranlarına yansıdı.
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Telsizlerin patlama anı A Haber’de!
Telsizlerin patlama anı A Haber'de!
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