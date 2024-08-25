25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında! İki yüzlü Batı'nın bir örneği daha: Meta'ya sessizlik, Telegram'a baskı

Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında! İki yüzlü Batı'nın bir örneği daha: Meta'ya sessizlik, Telegram'a baskı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2024 11:19
Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov cumartesi akşamı Fransa'nın Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Batı'nın Meta'daki tüm suçları görmezden gelip aynı suçların Telegram'a yönetilmesi ile bu kadar harekete geçmesi iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Durov'un 8 ayrı suçtan yargılanacağı iddia edilirken Telegram kurucusunun, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması gerektiği söylediği kaydedildi. Dİğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya müdahil olurken yapılan açıklamada durumun netleştirilmeye çalışıldığı ancak Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınmış olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. İşte detaylar...
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik
Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında!
Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında!
Hizbullah’tan İsrail’e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı
Hizbullah’tan İsrail’e 210 roket ve 20 İHA ile saldırı
Turistik gezi faciayla sonlandı!
Turistik gezi faciayla sonlandı!
Uzayda mahsur kalan astronotlar gelecek yıl dönecek!
Uzayda mahsur kalan astronotlar gelecek yıl dönecek!
Siyonist İsrail’in katil askerleri Kur’an-ı Kerim yırtıp yaktı!
Siyonist İsrail'in katil askerleri Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı!
Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü!
Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü!
İsrail yine ölüm yağdırdı!
İsrail yine ölüm yağdırdı!
Fransa’da sinagoga saldırı girişimi!
Fransa'da sinagoga saldırı girişimi!
Brezilya’da orman yangınları: 2 ölü
Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü
Hizbullah İsrail’in kuzeyini vurdu!
Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurdu!
Almanya’da festivalde bıçaklı saldırı!
Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı!
Daha Fazla Video Göster