Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov cumartesi akşamı Fransa'nın Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Batı'nın Meta'daki tüm suçları görmezden gelip aynı suçların Telegram'a yönetilmesi ile bu kadar harekete geçmesi iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Durov'un 8 ayrı suçtan yargılanacağı iddia edilirken Telegram kurucusunun, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması gerektiği söylediği kaydedildi. Dİğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya müdahil olurken yapılan açıklamada durumun netleştirilmeye çalışıldığı ancak Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınmış olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. İşte detaylar...