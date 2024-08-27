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Telegram CEO'sunun gözaltı süresi uzatıldı

Telegram CEO'sunun gözaltı süresi uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 15:45
Bakü'den gittiği Paris'te gözaltına alınan Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldı. Yaşanan olayın ardından video paylaşım platformu Rumble'ın kurucusu ve CEO'su Chris Pavlovski de Avrupa'yı terkettiğini duyurdu. Fransa'yı suçladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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