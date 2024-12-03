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Tel Rıfat’ta teröristlerin kullandığı tüneller görüntülendi!

Tel Rıfat'ta teröristlerin kullandığı tüneller görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.12.2024 22:05
Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi. Tünellere, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binadan giriş olduğu tespit edilirken, tünellerin farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor. Yaşam alanı olarak kullanılan odaların bulunduğu tünnelerde, SMO askerleri mayın taraması yaparak ilerleyişi sürdürüyor.
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Tel Rıfat’ta teröristlerin kullandığı tüneller görüntülendi!
Tel Rıfat’ta teröristlerin kullandığı tüneller görüntülendi!
Tel Rıfat'ta teröristlerin kullandığı tüneller görüntülendi!
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