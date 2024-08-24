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Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü! Polis ekipleri vatandaşların alandan ayrılmasına izin vermiyor

Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü! Polis ekipleri vatandaşların alandan ayrılmasına izin vermiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 22:33
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde kadın çocuk ayırt etmeden 40 bin kişiyi katleden İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya öfke dinmiyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan göstericiler, Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Binlerce İsrailli, siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur sıcak noktadan detayları aktardı.
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