Tel Aviv'de uçuşlar askıya alındı: Hizbullah'tan 'Şükür' misillemesi

Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'ye çevrilmiş durumda. Filistinli bir kaynak; Hamas heyetinin Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gideceğini söyledi. Diğer yandan İsrail, ateşi bölgeye yayma niyetinde. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı. Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail'in kuzeyinden siren sesleri duyuldu. Bölgedekilere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yapıldı.