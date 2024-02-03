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Tel Aviv'de "Netanyahu" öfkesi! Binlerce İsrailli Netanyahu'yu istifaya çağırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 22:37
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de onlarca İsrailli, insanlık felaketinin derinleştiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
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