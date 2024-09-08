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Tel Aviv'de isyan bayrağı! Halk ihtilali polise karşı

Tel Aviv'de isyan bayrağı! Halk ihtilali polise karşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 00:43
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı ateşkes gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine anlaşmaya imza atmaları çağrısı yapıldı.
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