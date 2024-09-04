05 Eylül 2024, Perşembe
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Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!
İsrail'de katil Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla dördüncü gününde devam etti. Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden katil Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu. İsrail'deki protestoların nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur hükümete karşı oluşan halk ihtilalini canlı yayında anlattı canlı yayınına katılan uzman isimler ise yaşanan ayaklanma hakkında analizde bulundular.