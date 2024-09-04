05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!

Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2024 23:45
İsrail'de katil Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla dördüncü gününde devam etti. Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden katil Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu. İsrail'deki protestoların nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur hükümete karşı oluşan halk ihtilalini canlı yayında anlattı canlı yayınına katılan uzman isimler ise yaşanan ayaklanma hakkında analizde bulundular.
İsraildeki protestoların sonu ne olur?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kassam Tugaylarından esirlerin ateşkes çağrısı yaptığı video!
Kassam Tugaylarından esirlerin ateşkes çağrısı yaptığı video!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!
Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!
Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!
16 yaşındaki kızını gözleri önünde vurdular...
16 yaşındaki kızını gözleri önünde vurdular...
ABD’de liseye silahlı saldırı!
ABD'de liseye silahlı saldırı!
ABD olmasaydı, İsrail savaşı sürdüremezdi
"ABD olmasaydı, İsrail savaşı sürdüremezdi"
Menai Köprüsü operasyonu başladı mı?
"Menai Köprüsü operasyonu" başladı mı?
İsrail Philadelphi Koridoru’ndan çekilecek mi?
İsrail Philadelphi Koridoru'ndan çekilecek mi?
Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
İsrailliler hükümete karşı isyanda! Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
İsrailliler hükümete karşı isyanda! Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
Rusya’dan Ukrayna’ya füzeli saldırı! 41 ölü
Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! 41 ölü
Ölen rehinenin görüntüleri yayınlandı
Ölen rehinenin görüntüleri yayınlandı
Daha Fazla Video Göster