01 Eylül 2024, Pazar
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Tel Aviv sokakları karıştı! İsrail'de esir yakınları Netanyahu karşıtı eylem düzenliyor
İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle düzenledikleri, ancak seslerini duyuramadıkları gösterilerine bu hafta da devam etti. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor. A Haber ekibi de o bölgede Halil İbrahim Uğur son gelişmeleri aktardı.