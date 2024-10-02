02 Ekim 2024, Çarşamba
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Tel Aviv semalarında siren sesleri! İsrailliler birçok yerde sığınaklara kapandı
Gergin bekleyişin sürdüğü Orta Doğu'da, sahneye son olarak İran indi. İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze fırlatan İran’ın hedeflerinden biri de başkentteki MOSSAD Karargahı’ydı. A Haber ekibi, karargahın 150 metre uzağına düşen füzenin yol açtığı yıkımı görüntüledi.