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Tel Aviv semalarında siren sesleri! İsrailliler birçok yerde sığınaklara kapandı

Tel Aviv semalarında siren sesleri! İsrailliler birçok yerde sığınaklara kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 19:16
Güncelleme:02.10.2024 19:19
Gergin bekleyişin sürdüğü Orta Doğu'da, sahneye son olarak İran indi. İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze fırlatan İran’ın hedeflerinden biri de başkentteki MOSSAD Karargahı’ydı. A Haber ekibi, karargahın 150 metre uzağına düşen füzenin yol açtığı yıkımı görüntüledi.
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