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Tel Aviv semaları ışıl ışıl! Atılan füzeler Gazze’den görüntülendi

Tel Aviv semaları ışıl ışıl! Atılan füzeler Gazze’den görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 21:51
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler atılan füzeleri izledi.
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Tel Aviv semaları ışıl ışıl!
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