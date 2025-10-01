Tel Aviv, olası İran saldırısına karşı savaş hazırlığında

Ortadoğu’da gerilim yeniden tırmanıyor. İsrail, İran ile olası bir savaşa karşı alarma geçti. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin kapsamlı bir hazırlık sürecine girdiğini bildirirken, İran cephesi de balistik füze denemelerini hızlandırdı. Bölgedeki son gelişmeler ve olası senaryolar, Tahran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ tarafından aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN