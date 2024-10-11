11 Ekim 2024, Cuma
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Tel Aviv' İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi
Katil İsrail, Gazze'de yaptığı soyrkırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a havadan bomba yağdıran işgalci güçler karadan da saldırı başlattı. İsrail'e karşılık vermek isteyen Lübnan ise füze ve İHA'larla Tel Aviv'i hedef aldı. O anları A Haber görüntüledi.