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Tel Aviv' İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi

Tel Aviv' İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 22:53
Katil İsrail, Gazze'de yaptığı soyrkırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a havadan bomba yağdıran işgalci güçler karadan da saldırı başlattı. İsrail'e karşılık vermek isteyen Lübnan ise füze ve İHA'larla Tel Aviv'i hedef aldı. O anları A Haber görüntüledi.
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Tel Aviv’ İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi
Tel Aviv' İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi
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