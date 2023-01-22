22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Tel Aviv alev alev yanıyor! Netanyahu'ya kitlesel isyan

Tel Aviv alev alev yanıyor! Netanyahu'ya kitlesel isyan

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2023 17:13
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı.
Tel Aviv alev alev yanıyor!
Tel Aviv alev alev yanıyor!
Efsane 93 yaşında 4. kez evlendi
Efsane 93 yaşında 4. kez evlendi
Fransa’da gençler de sokağa indi! Paris sokaklarını ateşe verdiler
Fransa'da gençler de sokağa indi! Paris sokaklarını ateşe verdiler
Avrupa’da tank krizi!
Avrupa'da tank krizi!
Miçotakis’ten diyalog mesajı!
Miçotakis'ten diyalog mesajı!
Rusya’dan DEAŞ iddiası: ABD koruyor!
Rusya’dan DEAŞ iddiası: ABD koruyor!
Dani Alves, gözaltına alındı
Dani Alves, gözaltına alındı
Rüfüje çarpan araç alev aldı!
Rüfüje çarpan araç alev aldı!
Altın Küre’den Kovid bulaştı
Altın Küre'den Kovid bulaştı
800 Ukraynalı ve 200 Rus esir tutuluyor!
800 Ukraynalı ve 200 Rus esir tutuluyor!
Paris ve Londra alev alev!
Paris ve Londra alev alev!
Fransa’yı kilitleyen grev ve protesto
Fransa'yı kilitleyen grev ve protesto
Daha Fazla Video Göster