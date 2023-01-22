22 Ocak 2023, Pazar
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Tel Aviv alev alev yanıyor! Netanyahu'ya kitlesel isyan
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı.