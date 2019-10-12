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12.10.2019

Tel Abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor! Sıcak görüntüler |Video

Tel Abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor. Opersyondan sıcak görüntüler...Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek teröristlerden temizleniyor. Türkiye ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tel Abyad'ın doğusundaki Yabise köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye bölgelere doğru ilerliyor.

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