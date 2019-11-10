10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.11.2019

Tel Abyad'da 2 kardeş evlerinin önünde oynarken mayın patladı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad terörden temizlenmişti. Bu bölgede evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu İyed ve Rines Bathavi kardeşler ağır yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tel Abyad'da 2 kardeş evlerinin önünde oynarken mayın patladı
Tel Abyad'da 2 kardeş evlerinin önünde oynarken mayın patladı
Polis gözünün yaşına bakmadı! Öldüresiye vurdu
Polis gözünün yaşına bakmadı! Öldüresiye vurdu
El Bab'da bomba yüklü araç patladı
El Bab'da bomba yüklü araç patladı
Sarhoş sürücü yaşlılara çarptı! Korkunç kaza kamerada
Sarhoş sürücü yaşlılara çarptı! Korkunç kaza kamerada
Protestocular üniversite yaktı kiliseyi yağmaladı!
Protestocular üniversite yaktı kiliseyi yağmaladı!
Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı
Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı
ABD'den skandal PKK/YPG açıklaması
ABD'den skandal PKK/YPG açıklaması
Trump'tan muhtemel rakibi hakkında kavga çıkaracak sözler!
Trump'tan muhtemel rakibi hakkında kavga çıkaracak sözler!
Denizciler beyaz balinayla oyun oynadı
Denizciler beyaz balinayla oyun oynadı
Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Köprüden otoyola çakıldı
Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Köprüden otoyola çakıldı
Kedinin dikkati bebeği kurtardı
Kedinin dikkati bebeği kurtardı
Hollanda'da ezan tartışması
Hollanda'da ezan tartışması
Daha Fazla Video Göster