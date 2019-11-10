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10.11.2019
Tel Abyad'da 2 kardeş evlerinin önünde oynarken mayın patladı
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad terörden temizlenmişti. Bu bölgede evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu İyed ve Rines Bathavi kardeşler ağır yaralandı.
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