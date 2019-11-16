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16.11.2019

Tek elle çatıya tırmanmak isteyen adamın feci sonu!

Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, başkent Moskova'da 4 katlı bir binada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, endüstriyel dağcı olan adamın, son kattan binanın çatısına çıkan merdivene tırmandığı görülüyor. Sol eli ile malzeme taşıyan adamın, sadece sağ elini kullanarak merdivene tırmanmaya çalışıyor. Ancak, bu sırada eli kayan adam, önce kat merdivenlerinin demir korumalıklarına çarpıp ardından merdiven boşluğundan aşağı düşüyor. Bunun üzerine adamın iş arkadaşlarının alt kata inerek, adamın yardımına koştuğu görülüyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan endüstriyel dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

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