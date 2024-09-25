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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 20:01
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor. Bugünkü temasları kapsamında Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya gelen Kurtulmuş, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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