25 Eylül 2024, Çarşamba
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor. Bugünkü temasları kapsamında Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya gelen Kurtulmuş, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.