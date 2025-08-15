15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü

Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 01:28
Tayvan’daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan UPS’e ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle facianın eşiğinden döndü. Sağ motoru piste sürten uçaktan kıvılcımlar çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililer iniş denemelerinin Podul Tayfunu’nun etkisiyle iki kez iptal edildiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Liseli öğrenciden BBC yayınında Gazze tepkisi!
Liseli öğrenciden BBC yayınında Gazze tepkisi!
Trump-Putin görüşmesi yarın saat 22.30’da!
Trump-Putin görüşmesi yarın saat 22.30'da!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor
Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
ABD’den YPG’ye uyarı: Sizi koruyamayız!
ABD'den YPG'ye uyarı: Sizi koruyamayız!
Kritik Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30’da!
Kritik Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30'da!
Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30’da
Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30'da
Japonya’da gözlendi
Japonya’da gözlendi
Güney Kıbrıs’ta skandal heykel!
Güney Kıbrıs'ta skandal heykel!
Daha Fazla Video Göster