Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü

Tayvan’daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan UPS’e ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle facianın eşiğinden döndü. Sağ motoru piste sürten uçaktan kıvılcımlar çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililer iniş denemelerinin Podul Tayfunu’nun etkisiyle iki kez iptal edildiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

